«Страх какой». Кристен Стюарт раскритиковали за образ «Барби»

Звезду «Сумерек» и актриса Кристен Стюарт раскритиковали за образ «Барби из трейлера» в Каннах. Об этом сообщает Variety.

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34-летняя Кристен Стюарт вышла на публику в розовом костюме с прозрачной юбкой и шортами. Образ дополнили босоножки в тон, ожерелье с бриллиантами и заколка на волосах. Однако поклонники не оценили наряд актрисы.

«Барби из трейлера», «Кто ее одевал?», «Страх какой», — написали пользователи соцсетей в комментариях.

28 января Кристен Стюарт посетила показ фильма «Люби меня», в котором сыграла главную роль. Мероприятие прошло в DGA Theater Complex в Лос-Анджелесе. Актриса появилась на премьере в прозрачном костюме Chanel, который состоял из жакета с блестящей серебристой и нежно-розовой отделкой и брюк. Знаменитость не стала надевать бюстгальтер. Кристен Стюарт дополнила наряд босоножками на каблуках, кольцами и цепочкой. Ей уложили волосы и сделали макияж с темными тенями.

До этого Кристен Стюарт была замечена во время обеда с друзьями в Лос-Анджелесе. Актриса появилась на публике с новым цветом волос, она вновь стала блондинкой.