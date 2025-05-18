Какие легинсы будут стройнить и удлинять ноги: инструкция по выбору

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Спортивные легинсы давно перестали быть просто элементом тренировочного гардероба. Сегодня это must-have, который помогает чувствовать себя уверенно и выглядеть стильно как в зале, так и за его пределами. Однако далеко не все модели одинаково выгодно подчёркивают фигуру.

«Одни могут визуально укоротить ноги, другие — добавить лишних сантиметров в бёдрах, а третьи — сделать силуэт идеально стройным. Как же выбрать легинсы, которые подчеркнут достоинства и скроют недостатки? Разбираемся в деталях: фасонах, принтах, фактурах и декоративных элементах, которые работают на ваш образ», — Индира Фаттахова, персональный стилист, сертифицированный типолог по системе MBTI.

Выбираем правильный крой: что удлиняет ноги, а что укорачивает?

Легинсы с высокой талией — идеальный вариант для большинства фигур. Такая модель визуально удлиняет ноги, подчёркивает силуэт, поддерживает живот и создаёт эффект «высокой попы». Она особенно выигрышно смотрится на девушках с коротким торсом.

Низкая посадка может визуально «обрезать» ноги и сделать общие пропорции фигуры менее правильными. Если любите такой крой, выбирайте модели с V-образным или U-образным вырезом сзади — они не «опускают» ягодицы.

Как швы влияют на силуэт

Контрастные швы по бокам выступают в качестве вертикальных линий, здорово удлиняющих ноги.

Шов, идущий прямо к верху ягодиц (особенно горизонтальный или диагональный) может зрительно «опускать» попу. Лучше выбирать V-образные или Y-образные варианты. Они приподнимают и подчёркивают форму.

Бесшовные модели создают идеально гладкий силуэт, но при этом могут не давать достаточной поддержки для ягодиц.

Фактуры и принты: что стройнит, а что полнит

Гладкий материал (например, тонкий полиэстер с лайкрой) – отличный выбор для тех, кто хочет подчеркнуть естественные изгибы тела. Он создаёт эффект «второй кожи», визуально выравнивая силуэт и делая его более подтянутым. Особенно выигрышно модели из такой ткани смотрятся на стройных девушках, но и для пышных форм можно подобрать плотные гладкие легинсы с высокой степенью поддержки. Важно при этом избегать слишком тонких материалов, которые могут просвечивать или подчёркивать неровности кожи.

Объёмные детали, перфорация, 3D-сетка добавляют текстуру и могут зрительно корректировать фигуру, однако требуют осторожности. Давайте разберём разные варианты.

Актуальный сегодня вертикальный рубчик прекрасно работает на удлинение ног.

Перфорация или сетчатые вставки хороши для вентиляции, но если они расположены в области бёдер или ягодиц, то вероятность привлечения внимания к этим зонам повышается. Уверены, что они готовы к такому испытанию?

Горизонтальные или диагональные рельефные линии могут дробить силуэт, поэтому лучше выбирать модели, где они расположены в верхней части (например, на поясе) или вдоль мышц — для подчёркивания рельефа.

Если хочется добавить объёма ягодицам, можно выбрать легинсы с текстурной прострочкой в этой зоне. Рассмотрите варианты с двойными швами или мягкими сборками. Для того чтобы добиться стройнящего эффекта, стоит присмотреться к моделям с незаметными строчками.

Принты: какие работают на стройность?

Вертикальные полосы удлиняют ноги.

Мелкий абстрактный принт способен сглаживать естественные неровности.

Крупные геометрические узоры могут «дробить» силуэт и добавлять объёма.

Тёмные однотонные легинсы стройнят, а светлые и пастельные подчёркивают рельеф (они хороши, если есть желание выделить мышцы). Так работает иллюзия цвета.

Декоративные элементы: что подчеркнёт, а что испортит?

Выгодные детали

Контрастные вставки по бокам стройнят.

Асимметричные линии отвлекают внимание от проблемных зон.

Светоотражающие полосы (если они вертикальные) удлиняют ноги.

Детали, которые могут «полнить»

Горизонтальные декоративные швы на бёдрах или ягодицах.

Крупные логотипы или надписи на боках расширяют силуэт.

Большие карманы добавляют лишний объём.

Как длина влияет на пропорции?

7/8 (до лодыжки) — универсальный вариант, подходит почти всем.

Полная длина (до щиколотки) визуально удлиняет ноги, особенно если легинсы в тон обуви.

Присмотритесь к моделям со штрипками — тренд и ноги от ушей вам обеспечены.

Укороченные (до икры) могут обрезать ноги, если у вас небольшой рост.

Цветовая гамма: как выбрать идеальный оттенок?

Чёрные, тёмно-синие, графитовые — универсальные оттенки, которые стройнят.

Яркие (красные, изумрудные, фиолетовые) привлекают внимание, заряжают эмоциями, но требуют продуманного верха.

Светлые (бежевые, серые, пастельные) подчёркивают рельеф, однако могут выделять целлюлит.

Легинсы с эффектом увеличения ягодиц (push up): какие детали работают?

Если хочется визуально приподнять ягодицы и добавить им объёма, важно обращать внимание не только на материал, но и на специальные конструктивные элементы. Некоторые легинсы буквально лепят идеальную фигуру за счёт продуманного кроя и декора.

Элементы, которые увеличивают и подчёркивают ягодицы

Специальная прострочка и швы

Контурные швы. Двойная или Y-образная строчка вокруг ягодичных мышц создаёт эффект «подтяжки», визуально приподнимая попу.

«Карманы» для ягодиц. Некоторые бренды делают усиленную посадку в этой зоне. Получается, будто легинсы «обхватывают» каждую половинку.

Вставки из плотной ткани или компрессионные панели

Усиленные зоны (часто из более плотного материала) поддерживают мышцы и создают эффект округлости.

Компрессионные вставки могут слегка «сжимать» боковые части, делая попу более выпуклой.

Правильная посадка по ягодицам

V-образный или U-образный шов в районе копчика визуально приподнимает попу.

Завышенные талия и задняя часть «заворачивают» ягодицы внутрь, делая их более круглыми.

Как выбрать идеальные легинсы?

Для удлинения ног: высокая талия, вертикальные швы, тёмные оттенки.

Для стройности: гладкие ткани, мелкий принт, отсутствие объёмных деталей.

Для эффектных ягодиц: контурная прострочка, плотные поддерживающие вставки, V-образные швы, акценты в верхней части.

Выбирайте легинсы, которые не только удобны, но и работают на ваш образ. Тогда каждая тренировка будет проходить комфортно и стильно.