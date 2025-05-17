Хирург Стрелин заявил, что звездам отказывают в липофилинге молочных желез

Газета.Ru

Звездам, как и другим пациентам, откажут в операциях за любые деньги при наличии серьезных противопоказаний по здоровью, возрасту или другими особенностями. Об этом «Газете.Ru» рассказал пластический хирург, главный врач клиники IQ Plastique Святослав Стрелин.

Хирург назвал пластические операции, в которых отказывают звездам
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«Операций с высоким риском осложнений несколько. Например, это постановка безоболочечных имплантатов в грудь, плечи, ягодицы — большое количество гиалуроновой кислоты в этих местах вызывает часто воспаления и нагноения. А также липофилинг молочных желез, который приводит к ряду особенностей после операций, которые наверняка не понравятся пациенту», — объяснил врач.

Он также отметил, что клиника отказывает в необычных операциях по желанию звезд, которые носят временный характер.

«Фантастические, фриковые идеи звезды для изменения своей внешности, что может носить временный характер, а результат операции уже не изменить. В случае звезд — даже несмотря на их богатство и статус — врачи обязаны строго соблюдать медицинские стандарты и противопоказания», — подчеркнул Стрелин.

Хирург отметил, что мнение звезд об операциях будет публиковаться в открытых источниках, поэтому важно беречь свою репутацию.

«Нужно понимать, что «лидер мнений» скорее всего быстрее придаст публичной огласке осложнения, связанные с операцией, чем обычный человек, поэтому выбор показаний и учитывание противопоказаний встает перед хирургом более строго. Это вопрос не денег, а своей репутации», — заключил эксперт.

До этого пластический хирург назвал самые популярные операции у мужчин.

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