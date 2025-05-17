Хирург назвал пластические операции, в которых отказывают звездам

Звездам, как и другим пациентам, откажут в операциях за любые деньги при наличии серьезных противопоказаний по здоровью, возрасту или другими особенностями. Об этом «Газете.Ru» рассказал пластический хирург, главный врач клиники IQ Plastique Святослав Стрелин.

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«Операций с высоким риском осложнений несколько. Например, это постановка безоболочечных имплантатов в грудь, плечи, ягодицы — большое количество гиалуроновой кислоты в этих местах вызывает часто воспаления и нагноения. А также липофилинг молочных желез, который приводит к ряду особенностей после операций, которые наверняка не понравятся пациенту», — объяснил врач.

Он также отметил, что клиника отказывает в необычных операциях по желанию звезд, которые носят временный характер.

«Фантастические, фриковые идеи звезды для изменения своей внешности, что может носить временный характер, а результат операции уже не изменить. В случае звезд — даже несмотря на их богатство и статус — врачи обязаны строго соблюдать медицинские стандарты и противопоказания», — подчеркнул Стрелин.

Хирург отметил, что мнение звезд об операциях будет публиковаться в открытых источниках, поэтому важно беречь свою репутацию.

«Нужно понимать, что «лидер мнений» скорее всего быстрее придаст публичной огласке осложнения, связанные с операцией, чем обычный человек, поэтому выбор показаний и учитывание противопоказаний встает перед хирургом более строго. Это вопрос не денег, а своей репутации», — заключил эксперт.

До этого пластический хирург назвал самые популярные операции у мужчин.