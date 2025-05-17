Белла Хадид повторила легендарный образ Миллы Йовоич

Супермодель Белла Хадид вышла на публику в серебряном платье с глубоким декольте. Об этом сообщает Glamour.

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Белла Хадид позировала в серебряном платье с глубоким декольте и цветами от бренда Jhon Galliano. Образ дополнило колье с бриллиантами и серьги. Волосы она собрала в высокий пучок и сделала вечерний макияж с яркими румянами и розовыми тенями. В этом наряде в 2000-е уже выходила на публику Милла Йовович на кинофестивале в 1997 году.

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В апреле супермодель вызвала беспокойство у поклонников после того, как ее заметили на съемочной площадке сериала Райана Мерфи «Красота» в Париже. Папарацци засняли манекенщицу в красном кожаном бюстгальтере и обтягивающих брюках в тон. Интернет-пользователи отметили, что звезда подиумов сильно похудела, и стали призывать ее набрать вес.

Позже Белла Хадид выложила в личном блоге фото, где позировала топлес. Супермодель прикрыла грудь газетой.