Елена Перминова в «голом» платье появилась в Каннах

Экс-жена российского миллиардера Александра Лебедева, модель Елена Перминова с бойфрендом Тарасом Романовым появилась на красной ковровой дорожке во время Каннского кинофестиваля. Об этом сообщает Ксения Собчак в Telegram-канале.

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Елена Перминова позировала в черном «голом» платье в бельевом стиле. Образ дополнили высокие перчатки с цветочными вставками. Волосы ей собрали в высокий пучок и сделали вечерний макияж. Перед камерой она позировала вместе с бойфрендом в классическом черном костюме.

На прошлой неделе Елена Перминова опубликовала в своем Telegram-канале скриншот, где Рианна спросила об отеле в Калужской области. Интернет-пользователи заметили, что в 2022 году певица поинтересовалась, как поживает модель и ее семья. Некоторые удивились, что экс-жена Лебедева не ответила на сообщение поп-исполнительницы.

25 декабря Елена Перминова объявила в личном блоге о расставании с Александром Лебедевым, который был старше нее на 27 лет. Модель отметила, что у нее осталось «только тепло и благодарность за все». Тогда блогерша не стала раскрывать причину, заявив, что «личное всегда будет личным». Знаменитости были в отношениях в течение 20 лет.