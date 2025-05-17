Рози Хантингтон-Уайтли в облегающем платье появилась в Каннах

Возлюбленная Джейсона Стетхэма, модель Рози Хантингтон-Уайтли посетила премьеру фильма в рамках Каннского кинофестиваля. Об этом сообщает Dailу Mail.

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Рози Хантингтон-Уайтли вышла на публику в красном облегающем платье-бюстье. Образ дополнили черные туфли с острым мысом, ожерелье с бриллиантами и серьги. Ей также сделали укладку с низким пучком и вечерний макияж с розовыми тенями.

Рози Хантингтон-Уайтли состоит в отношениях с Джейсоном Стетхемом с 2010 года. Знаменитости объявили о своей помолвке в 2016-м, но свадьба до сих пор не состоялась. В 2017 году модель впервые стала мамой. У пары родился сын Джек. В августе 2021-го звезда подиумов сообщила о второй беременности. 2 февраля 2022 года у Рози и Джейсона родилась дочь, которую они назвали Изабелла Джеймс.

Недавно супермодель в интервью изданию The Times рассказала, что ей потребовалось два года на восстановление после родов.