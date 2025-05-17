Модель Рози Хантингтон-Уайтли в облегающем платье появилась в Каннах
Возлюбленная Джейсона Стетхэма, модель Рози Хантингтон-Уайтли посетила премьеру фильма в рамках Каннского кинофестиваля. Об этом сообщает Dailу Mail.
Рози Хантингтон-Уайтли вышла на публику в красном облегающем платье-бюстье. Образ дополнили черные туфли с острым мысом, ожерелье с бриллиантами и серьги. Ей также сделали укладку с низким пучком и вечерний макияж с розовыми тенями.
Рози Хантингтон-Уайтли состоит в отношениях с Джейсоном Стетхемом с 2010 года. Знаменитости объявили о своей помолвке в 2016-м, но свадьба до сих пор не состоялась. В 2017 году модель впервые стала мамой. У пары родился сын Джек. В августе 2021-го звезда подиумов сообщила о второй беременности. 2 февраля 2022 года у Рози и Джейсона родилась дочь, которую они назвали Изабелла Джеймс.
Недавно супермодель в интервью изданию The Times рассказала, что ей потребовалось два года на восстановление после родов.
«Старение, растяжки... Все уже не так, как раньше. После рождения каждого ребенка потребовалось два года, чтобы полностью прийти в форму, и даже сейчас я не полностью восстановилась», — призналась манекенщица.