Названа стильная замена классическим джинсовым шортам

Это простой способ разнообразить гардероб. Модные эксперты журнала Vogue назвали стильную и современную замену джинсовым шортам. Они рекомендуют добавить в гардероб более расслабленные модели.

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Так, лучшей альтернативой на каждый день станут шорты в спортивном стиле. Они бывают из разных материалов. Для базы подойдут модели из хлопка, которые здорово сочетаются даже с классическими вещами.

Эксперты советуют носить такие шорты с рубашками и топами. Обувь для повседневного лука подойдёт любая, начиная от лоферов и заканчивая трендовыми казаками. Аксессуары тоже подойдут различные. Лучше всего отдавать предпочтение крупным дизайнерским украшениям и необычным сумкам.