Происхождение дизайнерской игрушки Лабубу и какие они бывают

Лабубу — это дизайнерская игрушка, представляющая собой необычное миниатюрное существо. Внешне игрушки Labubu напоминают маленьких эльфов с большими заостренными ушами, выразительными глазами и зубастой улыбкой. Они выглядят как заблудившиеся в современном мире лесные духи — пугающие, но обаятельные.

Происхождение

Игрушку придумал гонконгский иллюстратор Касинг Лунг. Впервые она появилась в качестве персонажа в серии иллюстрированных книг The Monsters, опубликованных в 2015 году. Автор черпал вдохновение в скандинавских сказках и мифологии, стремясь создать образ, отражающий детскую фантазию и волшебство природы.

Начало массового производства

Настоящая известность пришла к Лабубу в 2019 году, когда китайский бренд Pop Mart заключил партнерство с Касингом Лунгом. В результате совместной работы были созданы популярные серии, где каждая кукла упакована в "blind box". Это закрытая коробка, внутри которой скрывается случайная фигурка одного из персонажей коллекции. Серия включает от шести до 12 кукол, одна из которых является особо редкой, вызывая интерес коллекционеров и фанатов. Некоторые лимитированные версии Labubu были выпущены всего в 50-100 экземплярах, и их стоимость может доходить до $2000.

В России игрушки продаются преимущественно на маркетплейсах, однако большинство из них — реплики. Оригиналы купить сложнее — отчасти из-за того, что они очень быстро раскупаются.

Становление феномена

Своей популярностью Лабубу во многом обязана участнице известной корейской поп-группы BLACKPINK Лисе. Ее фотографии с куклой вызвали волну интереса среди широкой аудитории, особенно среди девушек и подростков. Игрушки стремительно превратились в популярный элемент современной молодежной субкультуры.

Labubu часто появляются на международных выставках дизайнерских игрушек, и к подобным событиям автор персонажа готовит специальные ограниченные серии, как это было, к примеру, на Thailand Toy Expo с 3 по 6 апреля 2025 года в Бангкоке. У Labubu есть целая "монстр-семья": другие персонажи из мира The Monsters (Spooky, Zimomo и Mokoko и др.)

Какие бывают Лабубу

Кроме классических игрушек компания выпустила дополнительные версии:

Мини-брелоки — маленькие фигурки на подвеске, которые можно носить на рюкзаке или ключах;

Плюшевые игрушки — мягкие Labubu с подвижными частями тела;

Гигантские версии — крупные модели для демонстрации в интерьере;

Украшения и аксессуары, вдохновленные персонажем.

Выходят и сопутствующие товары в коллаборациях с брендами одежды, обуви и канцелярии.

Юбилей Лабубу

По случаю десятилетия Лабубу намеченного на октябрь 2025 года, автор Касинг Лунг планирует выпустить специальную юбилейную книгу, посвященную персонажу. Книга обещает стать важной вехой в развитии образа Лабубу и раскрыть новые грани этого персонажа.