Кайли Дженнер выложила фото в сияющем бикини за десять тысяч долларов

Звезда реалити-шоу и модель Кайли Дженнер продемонстрировала фигуру в купальнике за $10 тысяч. Об этом сообщает издание Page Six.

27-летняя Кайли Дженнер поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото, сделанными на отдыхе на островах Теркс и Кайкос. На одном из кадров модель позировала в красном крошечном бикини Chanel, украшенном стразами. По информации журналистов, стоимость купальника составляет $10 тысяч. Звезда реалити-шоу была запечатлена с уложенными волосами и макияжем в естественном стиле.

© Газета.Ru

Кайли Дженнер состоит в отношениях с голливудским актером Тимоти Шаламе. 12 мая влюбленные были замечены на баскетбольной игре «Нью-Йорк Никс» против «Бостон Селтикс» в Нью-Йорке. К паре также присоединилась сестра модели Кендалл Дженнер. Кайли Дженнер появилась на мероприятии в черном топе, кожаных брюках, босоножках на каблуках и серьгах-кольцах. Актер надел темно-серую футболку поверх черного лонгслива, шорты, ботинки, высокие носки и цепь.

До этого издание The Sun сообщило, что Тимоти Шаламе решил сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной. Инсайдер из окружения звезд заявил, что актер несколько недель советовался с близкими по поводу украшения. Он искал ювелира в Нью-Йорке и Париже, однако в итоге предпочел французского дизайнера. По словам источника, артист выбрал кольцо, украшенное 150 бриллиантами.