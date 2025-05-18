Певица Алсу показала лицо без фотошопа и высказалась о пластике

Певица Алсу продемонстрировала лицо крупным планом после обвинений в пластике. Видео опубликовано на сайте «СтарХит».

41-летняя Алсу была запечатлена без макияжа и фильтров. Певица опровергла слухи о том, что делала ринопластику и блефаропластику.

«Сейчас я страшная, без фильтров и так далее. Я хочу, чтобы ты приблизил мои веки, потому что меня достали с этой блефаропластикой. Вот смотри, там есть какой-то шов или шрам? Вот должен быть тонкий-тонкий шовчик. Нет? Нет! Вот старые мои глазки нормальные», — сказала артистка.

Поп-исполнительница также показала горбинку на носу.

«Неужели, вы думаете, если бы я сделала нос, я бы оставила вот эту ужасную горбинку? Я бы ее убрала», — призналась звезда.

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Алсу заявила, что хотела бы в дальнейшем сделать подтяжку глаз. Однако, по словам певицы, сейчас она пользуется только услугами аппаратной косметологии и колет ботокс. Знаменитость также отметила, что увеличивала губы.

Алсу развелась с предпринимателем Яном Абрамовым в августе 2024 года. Пара была в браке 18 лет, в отношениях родились двое дочерей и сын. Недавно стало известно, что певица и бизнесмен заключили мировое соглашение.

До этого адвокат Абрамова Александр Добровинский говорил, что пара делит имущество на сумму больше 10 млрд рублей, включающее в себя квартиры, загородные дома, автомобили, парковочные места, доли в фирмах.