Невесту Безоса засняли в корсетном топе с сумкой за шесть тысяч долларов

Невеста основателя компании Amazon и миллиардера Джеффа Безоса, журналистка Лорен Санчес, вышла на публику в корсетном платье с сумкой в виде Эйфелевой башни почти за $6 тысяч. Фото опубликованы на сайте Page Six.

Лорен Санчес засняли вместе с ее друзьями в Париже, где она устроила девичник перед свадьбой с Джеффом Безосом. Журналистка была запечатлена в белом корсетном топе с глубоким декольте, юбке в тон Murmur и туфлях на каблуках. Девушка завершила образ украшениями с бриллиантами и сумкой в виде Эйфелевой башни в стразах Judith Leiber стоимостью $5995.

Миллиардер и телеведущая встречаются с 2019 года. На момент начала романа они оба состояли в официальных браках, но вскоре почти одновременно подали на развод и перестали скрывать свои отношения.

В мае 2023 года Джефф Безос сделал предложение Лорен Санчес во время круиза на его суперъяхте Koru. В это же время влюбленные посетили Каннский кинофестиваль, где журналисты заметили на безымянном пальце Лорен помолвочное кольцо с бриллиантом размером около 20 карат.