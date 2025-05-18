Зендая снялась для рекламы в полупрозрачном платье

Голливудская актриса Зендая показала фигуру в сияющем «голом» платье. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя Зендая стала лицом новой рекламной кампании бренда Louis Vuitton. На одном из кадров актриса предстала перед камерой в черном прозрачном макси-платье с разрезом, которое было украшено стразами. Артистка надела под наряд белье в тон. Образ знаменитости дополнили коричневая кожаная сумка и сандалии. Зендаи уложили волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками и розовым блеском для губ.

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7 января стало известно, что актриса помолвлена с коллегой Томом Холландом. По информации издания TMZ, помолвка прошла между католическим Рождеством и Новым годом.

9 января Зендая продемонстрировала кольцо с бриллиантом в 5 карат на специальном показе фильма «Претенденты» в Тихоокеанском центре дизайна в Лос-Анджелесе. По данным журналистов, украшение было сделано ювелиром Джессикой МакКормак из Новой Зеландии, которая сейчас проживает в Англии. Стоимость кольца оценивается более чем в $200 тысяч.