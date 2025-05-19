Джейми Ли Кертис откровенно рассказала о первой пластической операции

Джейми Ли Кертис, культовая американская актриса, известная ролями в «Хэллоуине» и «Настоящей лжи», поделилась личной историей. В эфире шоу «60 минут» она рассказала, как в 25 лет решилась на пластическую операцию из-за критики оператора на съёмках. Спустя десятилетия Кертис признаётся, что жалеет о том выборе, и использует свой опыт, чтобы вдохновлять женщин принимать себя такими, какие они есть.

© Just Talks

Жестокий комментарий, изменивший всё

В 1985 году на съёмочной площадке фильма «Идеально» молодой актрисе пришлось столкнуться с неприятной ситуацией. Один из операторов отказался снимать её, заявив:

«У неё мешки под глазами».

Эти слова глубоко задели 25-летнюю Кертис, которая тогда только начинала карьеру в Голливуде. Поддавшись давлению, она решилась на пластическую операцию сразу после окончания съёмок, надеясь исправить то, что, по мнению другого, было «недостатком».

Этот случай стал для актрисы поворотным, но не в том смысле, которого она ожидала. Вместо уверенности операция принесла сожаление, которое сопровождает её до сих пор.

«Я сразу пожалела об этом и жалею до сих пор», — призналась Кертис, подчёркивая, что в столь юном возрасте такие решения часто принимаются под внешним давлением, а не из личного желания.

Путь к принятию себя

Сегодня, в 66 лет, Джейми Ли Кертис — не только успешная актриса, но и активная защитница женской самоценности. Она открыто выступает за то, чтобы женщины принимали свою естественную красоту и не поддавались стандартам, навязанным индустрией. Её сожаление о пластической операции стало частью этой миссии.

«Я говорю женщинам: ты прекрасна и идеальна такая, какая есть», — делится актриса.

Кертис не скрывает, что её путь к принятию себя был непростым. В феврале 2025 года она отметила 26 лет трезвости, признав, что отказ от вредных привычек стал ключевым шагом к внутренней гармонии.

«Трезвость изменила мою жизнь к лучшему», — говорит она.

Почему это важно?

История Кертис резонирует с многими, особенно в эпоху, когда социальные сети и медиа усиливают давление на внешность. Её откровенность о пластической операции поднимает важный вопрос: как часто мы меняем себя, чтобы угодить чужим ожиданиям? Актриса показывает, что даже звёзды Голливуда, кажущиеся недосягаемыми, сталкиваются с неуверенностью и внешней критикой.