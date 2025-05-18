Голливудская актриса Анджелина Джоли вышла в свет в платье с разрезом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

49-летняя Анджелина Джоли стала гостьей церемонии вручения премии Chopard Trophy, которая прошла в Каннах. Голливудская актриса появилась на закрытом мероприятии в белом макси-платье с разрезом. Артистка добавила к образу бриллиантовые серьги, браслет и туфли на каблуках. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с угольно-черными стрелками и розовыми губами.

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У Анджелины Джоли есть шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все изначально носили фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта. 19 сентября 2016 года Джоли подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м.

В апреле дочь актеров Шайло появилась на публике, повторив культовый образ из фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц». Она была одета в черную толстовку, свободные спортивные брюки и кроссовки. Волосы ей заплели по технике голландских косичек.