Хейли Бибер попробовала опасный тренд ради Met Gala

Модель попробовала опасный тренд. Перед Met Gala Хейли Бибер показала, как готовится к мероприятию. Перед нанесением макияжа она на несколько минут опускала лицо в холодную воду со льдом. Уже после манекенщица поняла, насколько это опасно.

© Чемпионат.com

Бьюти-эксперт Джен Ли объяснила, что подобные процедуры могут серьёзно навредить здоровью. Из-за неё на нежной коже могут появиться воспаления.

Не прикладывайте лёд к коже на продолжительное время и обязательно очистите лицо перед процедурой. В общей сложности нужно проводить её не дольше пяти минут, — предупредила Ли.

Хейли всегда крайне щепетильно относится к теме ухода за кожей. Она старается выбирать мягкие косметические продукты, а с «ледяными» экспериментами пообещала больше не рисковать.