50-летняя Ева Лонгория появилась на публике в платье с глубоким декольте

Голливудская актриса Ева Лонгория вышла в свет в оголяющем грудь платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

50-летняя Ева Лонгория посетила ужин в честь 10-летия ресторана La Mome в Каннах. Актриса позировала перед фотографами в белом оголяем грудь платье-миди, которое дополнила босоножками на каблуках в тон, золотыми серьгами-кольцами и блестящей сумкой. Стилист уложил знаменитости волосы в локоны, а визажист сделал ей макияж с черными стрелками, румянами и блеском для губ.

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В апреле Ева Лонгория пришла на церемонию вручения премии Platino Awards, которая прошла в Мадриде. Актриса позировала перед фотографами в черном макси-платье с глубоким декольте, украшенным стразами, и шлейфом. Артистка также надела массивные серьги, браслет и кольцо. Стилист уложил волосы знаменитости, а визажист сделал ей макияж с угольно-черными стрелками, серебристыми тенями, румянами и розовой помадой.

Недавно Ева Лонгория показала фигуру в облегающем черно-белом платье с пайетками. Волосы ей распустили, сделали легкие локоны, а также макияж с красной глянцевой помадой.