Как вписать в летний гардероб прозрачные платья

Прозрачные платья стали символом смелости и свободы, а летом их носить вроде бы самое время. Но как делать это стильно, не скатываясь в пошлость и вульгарность? Давайте разберемся: прозрачное платье — не приговор скромности, а возможность продемонстрировать вкус и уверенность. Стилист Маша Ведерникова дала советы, как и с чем носить такую пикантную одежду, чтобы не превратить свой выход в фэшн-скандал.

Подчеркните базу: выбирайте правильное нижнее белье

Первое правило прозрачного платья — грамотный выбор базы. Бесшовное белье телесного цвета: сливается с кожей и создает эффект естественности. Это могут быть и комплекты в тон платью: например, черное платье с черным бельем всегда выглядит элегантно.

Боди или комбинезон — идеальный вариант для минималистичных прозрачных платьев. Особенно актуально для моделей с длинными рукавами и макси-длиной. Ну, а если платье пляжное, смело надевайте под него слитный купальник.

«Откажитесь от кружевного или контрастного белья, если хотите создать деликатный образ. Лаконичные модели смотрятся гармоничнее», — уверяет эксперт.

Наслоение как искусство: сочетайте с другой одеждой

Чтобы прозрачное платье выглядело уместно, добавьте еще один слой. Например, платье-комбинация, надетое под прозрачное платье, создает эффект многослойности и утонченности.

«Если платье короткое или напоминает тунику по силуэту, наденьте его поверх денима. Такой контраст придаст образу расслабленность и стиль. К прозрачному платью миди или макси подберите легкие брюки — струящиеся или даже палаццо. Если платье с узором, добавляйте однотонные вещи, чтобы не перегружать образ», — предлагает стилист.

Добавьте аксессуары: уводите внимание от прозрачности

Не делайте прозрачное платье единственным акцентом. Например, широкополая шляпа создает ощущение легкости и завершенности, а пояс или ремень подчеркивает талию и делает образ структурированным. Сумка-кроссбоди, перекрещивая линию тела, отвлекает внимание от чрезмерной откровенности, а массивные украшения (серьги или браслеты) добавят выразительности и создадут нужный баланс. И не бойтесь экспериментировать с фактурой: плетеная сумка и кожаные сандалии отлично дополняют прозрачное платье.

Играйте с фактурами и материалами

Прозрачность — не значит лишняя откровенность. Сетка и кружево выглядят более сдержанно, если под них надеты непрозрачные слои. Тюль и шифон лучше комбинировать с плотной основой, чтобы не нарушать баланс.

Ажурные платья подойдут для создания многослойных образов — носите с длинным топом или жакетом и юбкой-карандашом. Цветная органза — это прозрачное, но структурное решение, которое смотрится более сдержанно. Если не уверены в сочетании, выбирайте платье с градиентом или плотными элементами — они визуально делают образ более закрытым.

Учитывайте место и время: прозрачность уместна не везде

На пляже и курорте носите прозрачные платья с купальником и легкими сандалиями. Для городских прогулок надевайте под платье кюлоты или велосипедки, а сверху — свободный кардиган. На вечерний выход выбирайте платье с вышивкой или блестящими элементами — они отвлекают от лишней демонстрации тела, но интригуют и притягивают внимание.