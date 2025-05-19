61-летняя ведущая восхитила фанатов выбором пляжного образа

Популярная американская телеведущая, актриса и бизнесвумен Лиза Ринна похвасталась фигурой в купальнике на отдыхе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 3,7 миллиона подписчиков.

61-летняя знаменитость предстала перед камерой, сидя в шезлонге под зонтом на пляже. Она позировала в леопардовом бикини, широкополой шляпе и солнцезащитных очках.

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В то же время знаменитость запечатлела себя в полный рост в крошечном черном бикини и белой панаме и снялась без бюстгальтера в платье с откровенным декольте.

В мае 46-летняя российская журналистка и телеведущая Елена Летучая снялась в трусах верхом на коне.