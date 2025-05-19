54-летняя телеведущая выбрала стильный и смелый наряд для отдыха у моря

Популярная британская актриса и телеведущая Аманда Холден показала фигуру в откровенном образе на яхте. Соответствующий снимок появился в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

54-летняя знаменитость предстала, стоя у мыса судна, на фото в белом слитном купальнике на широких бретелях. Кроме того, она распустила влажные от воды светлые волосы. В качестве аксессуаров она выбрала солнцезащитные очки, ожерелье, кулон с цепочкой и несколько браслетов.

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В апреле 54-летняя телеведущая снялась в мини-платье с откровенными вырезами. Знаменитость поделилась снимками, на которых предстала в открытых туфлях с сияющими камнями.