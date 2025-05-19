Мадонна кардинально сменила имидж

Певица Мадонна решила кардинально поменяться. В 66 лет она перекрасилась и стала брюнеткой. Кадры после преображения она опубликовала в Сети.

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Поклонники привыкли видеть Мадонну блондинкой. Много лет она не изменяла светлому цвету волос. Однако воспоминания о маме, которая скончалась, когда артистке было всего пять лет, заставили ее поменяться. Вокалистка призналась, что очень скучает по родительнице.

Отметим, что Мадонна, если судить по фото, оставила несколько светлых прядей. Также она немного укоротила волосы и завила их в стиле Мэрилин Монро.

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К слову, певица никогда не боялась экспериментов со внешностью. Она часто обращается к услугам косметолога и пластического хирурга. По слухам, на многие изменения она решается ради молодого бойфренда – 29-летнего футболиста Акима Морриса. Предположительно, Мадонна весной захотела омолодить руки при помощи лазера, несмотря на то, что операция довольно сложная.

Ранее Мадонна помирилась с Элтоном Джоном после 20-летней вражды.