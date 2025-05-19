Как сделать парфюм Рианны в домашних условиях

Сделать такой аромат можно в домашних условиях. Разные знаменитости не раз признавались, что Рианна — звезда, от которой всегда очень приятно пахнет. Оказывается, чтобы создать райский парфюм, певица делает определённую смесь из масел.

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Блогерша с ником @mariechiel раскрыла в личном блоге рецепт того самого запаха, который уже стал легендарным в Голливуде. За основу нужно взять любое масло без запаха. Мария советует использовать жожоба.

В базу необходимо добавить шесть капель белого мускуса, шесть капель эфирного масла болгарской розы и шесть капель магнолии. Далее всё перемешать. Блогерша порекомендовала наносить получившееся средство на кожу после душа, чтобы эффект был более ярким и стойким.