Почему на Каннском кинофестивале запретили откровенные наряды

Журналисты The Sun раскрыли истинную причину запрета откровенных нарядов на Каннском кинофестивале. Соответствующий материал появился на сайте издания.

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Собеседники портала рассказали, что поводом для введения новых правил стал выход американской супермодели палестино-голландского происхождения Беллы Хадид на красную дорожку в 2024 году. Известно, что тогда манекенщица предстала перед публикой в прозрачном платье люксового бренда Saint Laurent, отказавшись при этом от бюстгальтера.

«Приглашенным звездам была разослана служебная записка, чтобы они могли видеть, что уместно, а что нет для красной дорожки. Обнаженное платье Беллы стало примером того, что противоречит новому дресс-коду. Организаторы не хотят мешать знаменитостям самовыражаться, но в то же время хотят, чтобы они не выглядели полностью голыми», — объяснили инсайдеры.

Ранее сообщалось, что немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум вновь нарушила новый дресс-код Каннского кинофестиваля.