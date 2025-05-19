Экс-возлюбленная российского миллиардера опубликовала фото в бюстгальтере

Экс-возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова разместила в социальной сети откровенное фото. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,7 миллиона подписчиков.

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На опубликованном снимке 38-летняя манекенщица предстала в черном бюстгальтере с треугольными чашками и трусах с высокой посадкой.

Также звезда надела прозрачную юбку крупной вязки. Образ она дополнила туфлями на высоких каблуках. Знаменитость собрала волосы в высокий пучок и нанесла макияж с акцентом на глаза.

В мае модель Елена Перминова высказалась о скоротечности романа с молодым манекенщиком. Она заявила, что наслаждается настоящим и не может планировать далекое будущее.