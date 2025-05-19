Стилист дала советы, как выбрать наряд на выпускной в 2025 году

Регина Орлова делится модными трендами этого сезона.

«В этом сезоне действует главное правило – никаких жестких правил!», – отмечает стилист.

Начнем с юношей: их наряд обычно кажется простым – достаточно выбрать приличный костюм. Однако Регина говорит, что и здесь есть нюансы. Сильно зауженные модели и клетка больше не в моде. Лучше выбрать прямой пиджак оверсайз и свободные брюки в нейтральных тонах.

У девушек в моде минимализм, элегантность и акценты на детали. Прекрасно подойдут платья-комбинации на тонких бретелях из гладкого сатина или полупрозрачные ткани, такие как сетка и органза.

Платья с корсетом, асимметричный крой и классика, такие как облегающее платье-годе и туника в греческом стиле, также остаются популярными. Объемные детали, такие как банты и воланы, смогут внести изюминку в любой строгий наряд, но не стоит переусердствовать.

Что касается цветовых решений, стилист выделяет теплый коричневый как главный цвет сезона, но также рекомендует обратить внимание на пастельные и фруктовые оттенки – молочный, бежевый, оливковый, а для смелых – на золото и серебро.

Подробнее об этом читайте в материале «МК в Волгограде».