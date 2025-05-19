Мятая одежда стала трендом 2025 года

Мятая одежда стала трендом 2024 года. Об этом сообщает издание NSS Magazine.

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Модные обозреватели подчеркивают, что актуальными стали в том числе вещи с эффектом мятой ткани. Подобные предметы гардероба представили на показах таких модных домов, как Dior, Martin Margiela, Miu Miu и Dries Van Noten. Такая одежда также появилась в коллекциях брендов Balenciaga, Vetements, Undercover и Di Petsa.

По мнению критиков, такая тенденция связана с популярностью расслабленных образов, которые пришли на замену некогда модной тихой роскоши. Кроме того, в индустрии отмечается рост актуальности винтажа, что также повлияло на тренд на мятую одежду.

В апреле стало известно, что одна модель джинсов стала трендом в 2025 году.