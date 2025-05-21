Модные джинсы: гайд по трендам и новинкам 2025 года

Джинсы — универсальная базовая вещь, которая при этом открывает много возможностей для модных экспериментов. Каждый сезон задает в мире денима новые тренды: меняются силуэт, плотность ткани, посадка и актуальные цвета. В последние годы джинсовая мода переживает очередную трансформацию — не революционную, но вполне заметную. Главные тренды смещаются от минимализма и строгих линий к большей свободе. «Лента.ру» рассказывает, какие джинсы в моде в 2025 году и с чем их можно носить.

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Какие джинсы в моде: общие тенденции

«Один из самых заметных трендов — игра с пропорциями. Джинсы становятся широкими, объемными. На смену базовым фасонам приходит расслабленный, непринужденный и немного дерзкий стиль: просторные штанины, необычная посадка, удлиненные модели и заниженная талия, словно случайно соскользнувшая на бедра», — рассказал «Ленте.ру» стилист сети офф-прайс-магазинов Familia Олег Горчанин.

Укороченные модели, по его словам, наоборот, постепенно уходят в тень. Даже джинсы cropped (укороченные зауженные брюки, которые заканчиваются выше щиколотки), актуальные еще пару сезонов назад, сегодня уступают место удлиненным вариантам.

Декоративные элементы

В этом году на пике популярности — джинсы с декоративными элементами. Это могут быть сложные вышивки, аппликации, ручная отделка, стразы или пайетки. В моде как утонченно-женственные версии с романтичными бантиками, рюшами, цветочными узорами и блестящими деталями, так и более брутальные варианты с массивными заклепками или грубыми вставками.

Фактура

Ткани

Отдельное внимание уделяется фактуре ткани. В 2025 году востребован как плотный винтажный деним с эффектом raw (джинсовая ткань, не подвергнутая специальной обработке), так и мягкий, будто выстиранный до идеального состояния хлопок. Варка, потертости, необработанные края, неравномерный окрас, видимые швы — новые модели все чаще проектируются так, будто они уже прожили с вами несколько насыщенных лет, отметил Олег Горчанин.

Возвращение 2000-х

С этим связан и еще один тренд: возрождение Y2K-эстетики (моды 1990-х и 2000-х), но в обновленной форме. Если пару лет назад деним в стиле начала 2000-х ассоциировался с низкой талией, стразами и гиперсексуальностью, то сейчас он возвращается в более нейтральном, спокойном виде. Например, это может быть та же низкая посадка, но уравновешенная мужским оверсайз-пиджаком.

Все более популярным становится сочетание винтажных силуэтов с современным кроем.

Дополнительные элементы

«Заметна и тенденция к функциональности. Джинсы приобретают карманы, складки, швы и нашивки — элементы, характерные для рабочего гардероба. Эта эстетика рабочего денима (workwear) играет важную роль на фоне общего движения к унисекс-моде и удобству», — отметил стилист.

Тотал-лук

Полный деним-лук, включающий джинсы, куртку, топ или даже аксессуары из джинсовой ткани, снова на пике популярности в 2025 году. Причем современный total denim выходит за рамки однотонных комплектов: дизайнеры предлагают игру на контрастах фактур и оттенков, создавая сложные многослойные образы.

Самые модные цвета джинсов

Джинсовая палитра в 2025 году удивительно богата. Помимо классического индиго, который по-прежнему вне времени, в моду возвращаются выцветшие пастельные тона:

серо-голубой;

пыльно-синий;

серо-бежевый.

«Выглядят такие джинсы мягче, благороднее, и при этом отлично сочетаются практически с любой цветовой гаммой. Особенно востребован эффект sun-bleached — джинсы, которые будто немного выгорели на солнце»‎, — Олег Горчанин, стилист.

Черные джинсы в 2025 году тоже остаются актуальными, особенно в плотной, почти матовой текстуре — они становятся более строгими и изысканными, идеально подходящими для вечернего образа или офисной стилистики.

А вот яркий деним вроде фуксии, лимонного или ультрамарина в этом сезоне почти не встречается — на первый план вышли приглушенные, спокойные оттенки.

Отдельного внимания заслуживает тренд на серый деним: от светлого, почти серебристого, до темного графитового. Серый цвет в джинсовой моде воспринимается как нейтральная база, на основе которой легко создать образ в любом стиле от минимализма до гранжа.

Не стоит забывать и про светлый деним. Джинсы в молочных и кремовых оттенках, а также белоснежные модели идеально вписываются в стильные летние образы.

Какие модели будут в моде в 2025 году

Джинсы barrel leg

Barrel leg или horseshoe jeans — это свободные, слегка укороченные джинсы с расширением на уровне икр и сужением к щиколотке, визуально напоминающие подкову, пояснил модный эксперт.

Они создают нестандартный силуэт, привлекающий внимание, и особенно хорошо смотрятся с приталенным верхом: рубашками на пуговицах, кроп-топами, боди и тонкими лонгсливами.

Чтобы не перегружать образ, в качестве верхней одежды лучше выбирать короткие жакеты и пиджаки. Из обуви идеально подойдут женственные туфли или босоножки на каблуке kitten heel, мюли и слингбэки. Такие джинсы подходят для многослойных образов, особенно, если добавить аксессуары — пояс, крупные серьги и объемную сумку.

Широкие джинсы

Широкие джинсы (например, baggy jeans) — абсолютный хит сезона. Они свободные по всей длине, иногда буквально «сваливаются» с бедер, создают образ небрежный и расслабленный. Отличный вариант для прогулок по городу.

«Сочетать широкие джинсы лучше с укороченным или объемным верхом: например, плотным свитером, свободным худи или футболкой, укороченным поло, кожаным бомбером или кожаной курткой»‎, — Олег Горчанин, стилист.

Обращайте внимание на баланс: если джинсы максимально расслабленные, верх может быть структурированным — с четкой линией плеч или плотной текстурой. Из обуви для повседневного и дерзкого образа с широкими джинсами лучше выбрать массивные кроссовки или грубые ботинки.

Джинсы клеш

Расклешенные фасоны (flared и bootcut) — уверенно держатся в тренде, особенно в удлиненных версиях, и безупречно вписываются в ретро и бохо стили.

Джинсы flared

Flared джинсы с широким клешем от колена визуально удлиняют ноги, хорошо смотрятся с каблуками, сандалиями, замшевыми казаками. Это, пожалуй, один из самых женственных фасонов джинсов 2025 году. Хороши в сочетаниях с шелковыми рубашками, пиджаками оверсайз, вечерними топами с пайетками.

Джинсы bootcut

Bootcut — чуть более сдержанная версия клеша — удачно сочетается с базовыми футболками и трикотажем.

Cuffed jeans

Джинсы с высокой, нарочито подогнутой манжетой. Этот тренд пришел с улиц Милана и Парижа. В 2025 году этот фасон становится более грубыми и утилитарными: плотный деним, иногда с потертостями, широкие подвороты.

Носить такие джинсы лучше с обувью на плоском ходу: лоферами, мюлями, ботинками или дерби.

Верх можно выбрать в стилистике smart casual — жакет, жилет, базовая вещь: футболка или рубашка. Такой образ одновременно расслабленный и четкий, особенно если добавить акцентные аксессуары — ремень, шелковый шарф или крупные очки.

Джинсы карго

«Не теряют актуальности и джинсы карго с боковыми карманами. Они получили новую жизнь благодаря влиянию милитари эстетики. Важно выбирать прямые или широкие модели не из тонкого хлопка, а из настоящего денима: они держат форму, создают четкий силуэт и выглядят дорого», — поделился Олег Горчанин.

По словам эксперта, сочетаются такие джинсы с рубашками в мужском стиле, толстовками и свитерами крупной вязки.

Прямые джинсы с высокой посадкой

На подиумы вернулись и прямые джинсы с высокой талией. Такие штаны стройнят силуэт и визуально удлиняют ноги, что особенно ценится в минималистичных образах.

Это универсальная модель, которая выигрышно смотрится практически с любым верхом — от белой майки до атласной блузки, уверен стилист. Их лучше всего носить с облегающим или приталенным верхом, они хороши с оверсайз-джемперами и свитерами, которые создают игру на контрастах.

Джинсы скинни с высокой посадкой

Джинсы скинни, считавшиеся несколько лет подряд антитрендом, вновь возвращаются на модный олимп. Однако теперь дизайнеры советуют носить не ультраобтягивающие модели из 2010-х, а выбирать более комфортные варианты, которые лишь слегка облегают ноги.

Кроме того, современные скинни должны заканчиваться точно у щиколотки, а не собираться гармошкой. Талия — высокая, для создания гармоничного силуэта и визуального удлинения ног.

Сочетаются новые скинни с объемными жакетами, свитерами и рубашками навыпуск.

Джинсы с декоративными элементами

Особенно популярны фасоны с прошитыми стрелками — они придают дениму структурированность и изысканность, выигрышно смотрятся с фактурными пиджаками и классическими рубашками.

Джинсы с необработанными краями

Джинсы с необработанными краями добавляют образу динамики, прекрасно сочетаются с минималистичным верхом и обувью на плоской подошве, отметил Олег Горчанин. Востребованы модели с аппликациями и пайетками, которые подходят для праздничных и вечерних образов в сочетании с лаконичными топами, жакетами и аксессуарами.