Косметологи высказались на тему формальдегида в косметике

В соцсетях приводятся пугающие данные одного свежего исследования: мол, половина продающихся кремов, лосьонов и шампуней, то есть то, что мы втираем непосредственно в себя, может вызывать развитие онкологии, так как в них содержится формальдегид.

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При этом он может быть скрываться под другими названиями, например, гидантоин. И тут на память приходит известное изречение: «Жизнь вообще опасная штука, от нее умирают»... Мы выяснили у врачей-косметологов, какие риски таят в себе современные косметические средства и как их можно минимизировать?

Согласно результатам исследования одной компании, в 47% кремов, мыла и лосьонов, а также в 58% шампуней и других средств для волос найден опасный консервант — формальдегид, который может вызывать развитие рака. Неприятным сюрпризом стало обнаружение даже в продукции, заявленной как «экологически безопасная», следов токсичных компонентов. Под особое подозрение попал клей, который применяется при процедуре наращивания ресниц. Он тоже может содержать в себе высокие концентрации формальдегида, особенно в продукции малоизвестных брендов, продаваемой через Интернет.

Некоторые эксперты рекомендуют внимательно изучать состав средств и не покупать те, которые содержат такие компоненты как DMDM Hydantoin, Imidazolidinyl Urea, Quaternium-15, Bronopol, способные потенциально выделять формальдегид.

Врач-косметолог, врач антивозрастной медицины Лейла Мамедова, прежде всего, успокоила россиян: упомянутый гидантоин редко применяется в косметике, а чаще используются другие консерванты. Его вводят в столь низкой концентрации, что он безопасен.

«Это вещество выделяет формальдегид, поэтому его и боятся, — рассказала она в беседе с "МК". — Но я бы хотела напомнить, что формальдегид широко применяют в разных областях промышленности. В чистом виде его используют в медицине при лечении определенных состояний».

От себя добавим, что, например, формальдегид входит в состав лекарственного геля для снижения потливости (на этикетке так и указано «формальдегид 3,7%»). Гель наносят на 40 минут на участки тела, которые обильно потеют, а затем смывают.

На просторах Рунета специалисты советуют: первое, выбирать проверенные бренды с «прозрачной политикой», и от себя добавим — не замеченные ни в каких скандалах с составом своих средств. Ведь, как только что-то вскрывается, информационное поле начинает заполняться разоблачающими статьями. Буквально в марте этого года прошли сообщения, что Роспотребнадзор нашел в составе кремов Effaclar Duo+M фирмы La Roche-Posay канцероген — бензол.

Второе: звучат рекомендации «изучать состав» средства перед покупкой. Хотя многие потребители на это возразят — без биохимика тут не разберешься! С другой стороны, в Интернете в материалах по этой тематике можно найти названия ингредиентов, присутствие которых в креме или шампуне должно насторожить. Кстати, в этом случае придется носить с собой записи всех этих «вредных составляющих». Вряд ли их возможно заучить наизусть неспециалисту.

А может, все же это не задача покупателей — изучать в торговом зале под принесенной с собой лупой составы кремов и гелей?

Лейла Мамедова призвала не впадать в панику и следовать простым рекомендациям:

«Любая косметика, выпускаемая на предприятиях, должна производиться по ГОСТУ, а это означает, что она не оказывает общетоксического, кожно-раздражающего и сенсибилизирующего (аллергического) действия, — отметила она. — Поэтому лучше покупать косметику, выпускаемую крупными предприятиями. Они постоянно проводят строгий контроль качества и безопасности. То есть, в сетевых магазинах и аптеках косметическая продукция безопасна для здоровья. На маркетплейсах — не уверена. Там часто можно нарваться на подделки или средства без соответствующей документации, поэтому, что там в составе, предугадать сложно».

Врач-косметолог, дерматолог Анастасия Кучма, в свою очередь, подтвердила риски покупок на маркетплейсах:

«Иногда клиенты просят: "Можно я сфотографирую ваше средство и поищу такое же на маркетплейсе?". Но дело в том, что за свою-то продукцию мы ручаемся, так как покупаем ее у официальных поставщиков со всеми необходимыми документами. И если бы с ней возник какой-то вопрос, пришел товар подозрительного качества или с истекшим сроком годности, я всегда могу обратиться к этой компании с претензией. А если мы это берем на маркетплейсе, никаких гарантий быть не может».

Эксперт напомнила известную истину «скупой платит дважды». Она рассказала, что однажды приобрела на электронной торговой площадке нужную ей сыворотку, которая стоила на 2000 рублей дешевле.

«Визуально ее никак не отличить от оригинала, но эффекта, такого, какой у меня всегда был от настоящего средства, я не увидела», — рассказала она.

Анастасия Кучма посоветовала при выборе средств прислушиваться к рекомендациям специалиста, будь то врач-косметолог, косметолог-эстетист, подолог, парикмахер и так далее, потому что каждый профессионал должен досконально разбираться в своем направлении. И, второе, смотреть на разницу в ценах, ведь дешевый сыр бывает только в мышеловке.

Лейла Мамедова также рассказала, что существует немало мифов, связанных с составом косметических средств. Например, что касается парабенов.

«В низких концентрациях они безопасны для человека и при этом являются мощными консервантами, — заверила она. — И в средствах для волос и гелях для душа они незаменимы, так как эти средства находятся в ванной и подвергаются действию высокой температуры и влажности из-за того, что мы принимаем душ, и так далее. И именно парабены подходят туда лучше всего в качестве консервантов, так они отличаются мощными антисептическими и фунгицидными свойствами и очень хорошо предотвращают размножение бактерий и микробов в условиях высоких температур и влажности, как в ванной».

Впрочем, наш народ и не собирался впадать в панику, судя по отзывам в соцсетях. Очередное разоблачение производителей кремов и шампуней людей не напугало: «Жить вообще опасно, продукты — яд, вода — отрава, воздух — грязный, вот и мыться теперь только хозяйственным мылом будем!»; «Так, быстро все перешли на яичный желток и крапивой волосы мыть!». А многие припомнили в этой связи содержание формальдегида в ЛДСП для изготовления мебели и интерьера: «Буквально вся мебель в вашем доме пытается вас убить!».