Эксперты назвали тренды, влияющие на индустрию красоты

Руководитель категорий «Красота» и «Здоровье» на платформе «Авито Услуги» Игорь Санников рассказал, что индустрия красоты трансформируется под воздействием цифровизации.

Большинство людей ищут мастеров красоты через сервисы объявлений и карты — им важно сразу увидеть примеры работ, почитать отзывы и сравнить цены, объяснил он в беседе с Inkazan.ru.

По словам эксперта, клиенты хотят получать услуги рядом с домом или работой, для них важны качество услуг и сервиса. Параллельно с этим растёт число частных мастеров, работающих «на себя».

Рост конкуренции и изменение ожиданий клиентов требуют от бизнеса гибкости. Это серьёзный вызов для салонов.

«В условиях, когда ресурсов становится меньше, побеждают не те, кто просто хорошо делает свою работу, а те, кто выстраивает системную модель — с аналитикой, планированием и автоматизацией», — констатировал Санников.

Ранее исследование показало, что рынок онлайн-услуг в России растёт. Так, во второй половине 2024 года его объём в сегменте B2C (когда компании напрямую продают услуги частным лицам) составил 270 млн заказов на общую сумму 2,4 трлн рублей.