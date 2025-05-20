Как делать массаж гуаша для лица и тела

Эта процедура способствует улучшению питания тканей, ускорению регенерации и уменьшению выраженности морщин.

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Гуаша — это методика традиционной восточной медицины, основанная на рефлекторном воздействии на кожу с помощью специального гладкого скребка. Метод гуаша берёт своё начало в традиционной китайской медицине, где использовался в качестве способа «выведения застоявшейся энергии» и восстановления баланса ци.

«В современной практике гуаша применяется не только в лечебных, но и в косметологических целях — в том числе для улучшения тонуса кожи, снятия мышечного напряжения и профилактики возрастных изменений. Расскажу о главных преимуществах такого массажа», — Надежда Кудина, врач-терапевт медцентра «Жемчужина Стомед» (Костанай, Казахстан).

Польза массажа гуаша

Одним из физиологических эффектов массажа гуаша является стимуляция капиллярного кровообращения. Воздействие скребком вызывает механическое раздражение рецепторов кожи и подлежащих тканей, расширяя сосуды и повышая приток крови к зоне воздействия. Этот эффект способствует улучшению питания тканей, ускорению регенерации и устранению локального застоя.

За счёт стимуляции рецепторов и воздействия на мышечные волокна снижается уровень локального напряжения и болевого синдрома. Это делает метод эффективным как в рамках реабилитации, так и при хронических миофасциальных болевых синдромах.

Также гуаша способствует активации лимфатической системы, что улучшает дренаж интерстициальной жидкости и способствует выведению метаболитов. Дополнительно за счёт улучшения кровообращения, активации фибробластов и стимуляции синтеза коллагена техника способствует выравниванию текстуры кожи, повышению её упругости и уменьшению выраженности морщин.

Необходимые инструменты

Массаж можно делать и в домашних условиях. Начнём с того, что определим, из какого материала покупать скребок. Наиболее распространёнными являются инструменты из натурального камня (нефрит, розовый кварц, обсидиан), рога буйвола, дерева с гладкой структурой, а также медицинского металла.

Нефрит, согласно традиционной китайской медицине, обладает природной теплоёмкостью и энергетическими свойствами, что делает его особенно популярным в косметологической практике. Металлические скребки применяются в условиях клиник благодаря возможности стерилизации и точного дозирования давления.

Для безопасного и эффективного проведения массажа гуаша необходимо использовать масла или кремы, снижающие трение между скребком и кожей. Чаще всего применяются базовые масла: жожоба, миндальное, виноградной косточки — благодаря их лёгкой текстуре и высокой биосовместимости. Также могут использоваться эфирные масла, обладающие дополнительным терапевтическим действием.

Техника выполнения массажа гуаша

Правильная подготовка к гуаша-массажу снижает риск микротравм и повышает эффективность процедуры.

Рекомендуется выполнять следующие шаги.

Очищение кожи. Поверхность кожи должна быть очищена от загрязнений и косметики. Это необходимо для предотвращения закупорки пор и раздражений после процедуры.

Использование масла или крема. Для уменьшения трения на кожу наносят масло. Это снижает механическое повреждение эпидермиса и способствует лучшему скольжению инструмента.

Положение тела. Пациенту необходимо находиться в расслабленном состоянии, лёжа или сидя. Мышцы должны быть максимально расслаблены, чтобы обеспечить глубокую проработку тканей.

Классическая техника гуаша включает три базовых элемента: скольжение, давление и ритмичность. Их комбинация обеспечивает оптимальное воздействие на мягкие ткани.

Скольжение. Это движение вдоль массажных линий или лимфатических путей. Выполняется длинными, плавными движениями с умеренным нажимом. Используется как разогревающий и диагностический приём.

Давление. Сила нажатия варьируется от лёгкой до средней, в зависимости от зоны и чувствительности пациента. Цель — достижение глубинных мышечных и фасциальных структур.

Ритм. Важно сохранять стабильный ритм движений — это способствует нервной адаптации и минимизирует болевые ощущения. Рекомендуется чередование направлений и ритмической интенсивности для достижения лучшего терапевтического эффекта.

Гуаша подходит для всех частей тела, но выполняется немного по-разному в зависимости от прорабатываемой зоны.

Лицо. Используются особенно мягкие движения, строго по массажным линиям — от центра к периферии.

Шея и плечи. Работа направлена на снятие напряжения и улучшение лимфооттока. Движения — сверху вниз, избегая области щитовидной железы.

Спина. Рабочие линии проходят вдоль позвоночника, трапециевидной и широчайшей мышц. Используются более интенсивные движения, особенно при хроническом мышечном напряжении.

Реже массаж делают для зоны живота и конечностей. Здесь линии идут по направлению к лимфатическим узлам, движения выполняются умеренным нажимом. Особенно эффективна техника при отёках нижних конечностей и синдроме хронической усталости.

«Расскажу о пошаговой технике гуаша-массажа лица», — Олеся Чернышова, массажист и косметолог Medeor Cosmetology.

Важно: обязательно нанести масло или увлажняющую сыворотку, чтобы скребок не травмировал кожу.

Шаг 1 — шея. Начинаем именно с шеи, потому что здесь проходит основной лимфоток, и если сразу перейти к лицу, эффект будет слабее. Поставьте скребок у основания челюсти, направьте его вниз по боковой поверхности шеи к ключице и аккуратно проведите. Повторите 5 раз с каждой стороны. Это активирует лимфоотток и «откроет путь» для работы с лицом.

Шаг 2 — линия подбородка и контур лица. Поставьте скребок под подбородком и медленно ведите его по направлению к углу нижней челюсти, а затем к мочке уха. Здесь важно слегка прижимать, но не тянуть кожу. Повторите движения с обеих сторон. Это помогает «подтянуть» овал лица и уменьшить пастозность.

Шаг 3 — зона скул. Расположите скребок у крыла носа и проведите диагональное движение под скулой к верхней части уха. Не спешите — здесь важно двигаться плавно, ощущая, как инструмент повторяет анатомию скул. Это придаёт лицу выраженность и активизирует кровообращение в средней трети.

Шаг 4 — область глаз. Здесь кожа особенно чувствительная, поэтому работаем очень бережно. Острым краем скребка пройдитесь от внутреннего уголка глаза по нижнему веку к виску, не нажимая. Затем повторите движение по верхнему веку — от начала брови к виску. Такие лёгкие движения отлично снимают отёки и напряжение.

Шаг 5 — лоб. Установите скребок у переносицы и ведите его вверх к линии роста волос — это разглаживает вертикальные морщины. Затем выполните движение от центра лба к вискам, проходя над бровями. Таким образом вы снимаете напряжение и стимулируете лимфоотток в верхней части лица.

При правильном выполнении массаж не только расслабляет, но и заметно освежает лицо.

Противопоказания

К числу абсолютных противопоказаний относятся острые и хронические дерматологические заболевания в стадии обострения: псориаз, экзема, дерматит, а также инфекционные поражения кожи. Воздействие на воспалённые участки может усилить раздражение и спровоцировать ухудшение состояния.

Пациентам с нестабильной артериальной гипертензией, варикозной болезнью, склонностью к тромбообразованию и перенесённым инфарктом или инсультом массаж гуаша не рекомендован без консультации с кардиологом.

Сильное раздражение кожных рецепторов может вызвать вазомоторную реакцию и изменение артериального давления.

Во время беременности гуаша допустим только на лице и конечностях, без сильного давления. Запрещено выполнять массаж в области живота и поясницы. Также гуаша противопоказан при: острых инфекциях (грипп, ОРВИ), лихорадке, онкологических заболеваниях, нарушениях свёртываемости крови, эпилепсии.

Частота и продолжительность процедур

Терапевтический курс гуаши обычно включает 6–10 процедур с частотой один-два раза в неделю. В профилактических целях или при уходе за лицом — один раз в 7–10 дней. Важно учитывать индивидуальную реакцию организма и избегать чрезмерной нагрузки на кожу. Длительность сеанса массажа варьируется зависимо от зоны:

для лица достаточно 10–20 минут;

шею и плечи массируют 20–30 минут;

спине нужно до 45 минут.

После процедуры могут наблюдаться кратковременное покраснение, лёгкая болезненность и «пятнистость» кожи (петехии), которые проходят в течение двух-пяти дней.

Если вы испытываете хроническое напряжение, усталость или ищете натуральный способ поддержания здоровья кожи и мышц, гуаша может стать полезной практикой в вашем уходовом или оздоровительном арсенале. Для достижения максимального эффекта рекомендуется пройти консультацию у специалиста и, при необходимости, – курс процедур под контролем врача или массажиста.