У Balenciaga появился новый креативный директор

19 мая 2025 года модный дом Balenciaga объявил о назначении Пьерпаоло Пиччоли на должность креативного директора. Он сменит на этом посту Демну Гвасалию, который переходит в Gucci. Пиччоли, ранее возглавлявший Valentino, официально приступит к своим обязанностям 10 июля, а его дебютная коллекция будет представлена в октябре на Парижской неделе моды.

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Известный своим романтичным стилем, мастерством в области высокой моды и любовью к ярким цветам, Пиччоли намерен привнести в Balenciaga новое видение, сохраняя при этом уважение к наследию бренда. Его назначение рассматривается как стратегический шаг холдинга Kering по обновлению творческого направления марки на фоне недавних вызовов в индустрии роскоши.

Это назначение знаменует собой новую эру для Balenciaga, объединяя богатое наследие дома с современным взглядом одного из самых уважаемых дизайнеров модной индустрии.