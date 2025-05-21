Бьянка Цензори поделилась супероткровенным образом

Жена рэпера Канье Уэста, модель Бьянка Цензори снялась в поясе и укороченном топе. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Бьянка Цензори позировала в черном поясе с накладкой спереди, демонстрируя ягодицы, и укороченном топе без бюстгальтера. Волосы ей распустили и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками.

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Канье Уэст и Бьянка Цензори поженились в 2022 году, но после торжественной церемонии вручения «Грэмми-2025» начали появляться слухи о расставании пары. По данным издания Page Six, знаменитости завершили отношения еще в феврале 2025 года.

16 марта сообщалось, что Канье Уэст вышел на публику с двойником Бьянки Цензори. Рэпера засняли вместе с девушкой, которая внешне напоминала его супругу, когда они шли в Лос-Анджелесе.

В апреле Бьянка Цензори снялась с Канье Уэстом после слухов о разводе. Модель позировала в голубом боди и черных кожаных ботфортах. Канье Уэст предстал перед камерой в черном худи, бомбере и кожаных брюках. Девушка смотрела вдаль, пока артист стоял рядом, положив руки в карманы.