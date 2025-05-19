Что делать, чтобы сохранить сияние волос во время беременности

Не секрет, что во время беременности развивающийся в утробе младенец забирает у мамы массу полезных веществ, витаминов и минералов. Будущим мамам подчас приходится серьезно рисковать своей внешностью. Иногда даже в период ожидания малыша волосы начинают страдать особенно явно: становятся тусклыми, секутся, выпадают буквально клочьями.

Певица Алиса Морозова, ставшая на днях мамой, в беседе с WomanHit раскрыла свои бьюти-лайфхаки по уходу за волосами для беременных. Артистка рассказала, как сохраняла красоту и сияние волос, когда ждала своего первенца.

Алиса отметила, что осознанно готовилась к беременности и заранее разработала систему ухода за собой. Певица призналась, что в период ожидания много работала, записывала песни, снимала клипы, поэтому поддержание красоты стало одной из основных задач в это время.

Питаем изнутри полезной едой

Чтобы сохранить блеск и шелковистость волос артистка правильно питалась.

«Во время беременности организм женщины отдает все силы и ресурсы ребенку. В это время организм и волосы в частности нуждаются в витаминах и микроэлементах: биотине, витаминах группы B, цинке, железе и омега−3 жирных кислотах, — рассказала артистка. — Я включила в рацион орехи, яйца, рыбу, цельнозерновые продукты и свежие овощи. Врач, который вел мою беременность, подобрал мне комплекс витаминов».

Особые шампуни и масла

Алиса добавила, что по-особому ухаживала за волосами. Она использовала мягкие бессульфатные шампуни, масла — кокосовое, аргановое, репейное — для питания и укрепления. На съемках не обходилось без термоукладки, но нейтрализовать их негативное воздействие помогало регулярное использование питательных масок.

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