Эксперт рассказал, как быстро отрастить длинные волосы

В среднем у здорового человека волосы растут на один-полтора сантиметра в месяц. Но даже такая скорость многим не позволяет достичь желаемого результата. Что мешает процессу и как правильно отращивать локоны до пояса, «Клопс» рассказала мастер по реконструкции волос, парикмахер-универсал Дарья Гончарова.

Скорость роста волос во многом зависит от генетики, возраста, состояния здоровья и ухода за ними.

«Всё индивидуально. Если нет тормозящих факторов, то за год можно достичь длины от 12 до 18 сантиметров», — отметила специалист.

Что мешает росту волос

Чаще всего это стрессы, хронические заболевания, гормональные сбои, агрессивное окрашивание и частое использование горячих инструментов. Одна из главных причин того, что волосы не отрастают до желаемой длины, — ломкость и сечение кончиков.

«Они могут обламываться из-за сухости, недостатка ухода, частого трения об одежду и неправильного расчёсывания», — добавила мастер.

Что поможет отрастить длинные волосы

Ускорить рост волос радикально невозможно, но реально создать условия для максимального проявления их природного потенциала. Витамины и БАДы помогают, но только при дефиците микроэлементов в организме. Например, очень важны для волос железо, цинк, биотин, витамины группы В и D. Однако принимать их стоит только после сдачи анализов и консультации с врачом, обратила внимание Гончарова.

Гораздо важнее сбалансированное питание, достаточное количество белка, овощей и воды. По словам эксперта, необходимо подстригать кончики примерно раз в два-три месяца и использовать мягкие шампуни и кондиционеры.

«Не злоупотребляйте феном и утюжком, используйте термозащитные средства, расчёсывайте волосы аккуратно», — советует специалист.

Не забывайте оберегать шевелюру от воздействия солнца и мороза, делайте питательные маски и массаж кожи головы для улучшения кровообращения. Помните: главное — системный уход и терпение, тогда ваши волосы будут расти здоровыми, крепкими и красивыми, заключила Дарья Гончарова.