«Ангел» Victoria's Secret поделилась кадрами в бикини

«Ангел» Victoria's Secret и модель Рози Хантингтон-Уайтли снялась в купальнике. Манекенщица опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото, которые сделала во время пребывания на Лазурном берегу.

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38-летняя Рози Хантингтон-Уайтли предстала перед камерой в белом крошечном бикини, украшенном зелеными бусинами. Модель дополнила пляжный образ кепкой в тон Saint Laurent, массивным золотым браслетом и кулоном. На одном из снимков звезда подиумов лежала в шезлонге со стаканом холодного кофе.

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18 мая Рози Хантингтон-Уайтли посетила ужин Kering Women in Motion, который состоялся в Каннах. Она появилась на закрытом мероприятии в черном длинном платье-бюстье на шнуровке и туфлях на каблуках. Модель завершила образ бриллиантовыми серьгами и ожерельем. Возлюбленная Джейсона Стетхэма позировала перед фотографами с уложенными распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах.

Рози Хантингтон-Уайтли состоит в отношениях с Джейсоном Стетхемом с 2010 года. Знаменитости объявили о своей помолвке в 2016-м, но свадьба до сих пор не состоялась. В 2017 году модель впервые стала мамой. У пары родился сын Джек. В августе 2021-го звезда подиумов сообщила о второй беременности. 2 февраля 2022 года у Рози и Джейсона родилась дочь, которую они назвали Изабелла Джеймс.