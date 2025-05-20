«Манифест современной power woman». Что значат остроносые туфли Собчак

Журналистка Ксения Собчак поразила пользователей Сети модным образом с остроносыми туфлями с принтом под питона и объемным пиджаком. Она подверглась критике из-за необычной обуви, однако стилист Ксения Бланк в беседе с сайтом «Страсти» заявила, что «блондинка в шоколаде» как никто другой, умеет сочетать стиль, дерзость и интеллект.

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«Ее свежий лук — манифест современной power woman, в котором перекликаются винтажные силуэты, тренды 2025 года и авторская харизма», — Ксения Бланк.

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Как отметила стилист, Ксения сделала ставку на выразительный жакет в стиле oversize, отсылающий к мужским костюмам 80-х — эпохе, где доминировала идея силы через моду. Структурированные плечи, строгие линии и чёткий силуэт подчеркиваются акцентным поясом с круглой пряжкой — классический ход, чтобы вернуть фигуре женственные очертания и расставить модные акценты.

Под верхней одеждой виден отложной воротник рубашки. Такой элемент мгновенно добавляет образу винтажного шарма и интеллектуальности. Украшения — крупные серьги и браслеты — превращают образ в вечерний, приближая его к эстетике ар-деко.

«Яркий поворот в образе — обувь. Жёлтые лодочки с принтом под питона стали тем самым дерзким fashion-твистом, который делают лук Ксении запоминающимся. Этот элемент не просто заявляет о себе — он подчеркивает свободу выбора и уверенность, отражая тренд на statement-обувь, актуальный в 2025 году», — Ксения Бланк.

Стилист также обратила внимание на сумку в руках Собчак. Объёмная, из кожи под крокодила, культовая Hermes Birkin благородного шоколадного оттенка. Она придаёт вес образу, оставаясь в рамках классики и демонстрируя статус без излишней вычурности.

Образ завершают гладко уложенные волосы с боковым пробором и макияж с акцентом на губы. Это — эстетика 20–30-х годов, эпохи золотого Голливуда и женщин, не боявшихся быть яркими.