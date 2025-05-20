Певица и актриса Дженнифер Лопес опозорилась перед фотографами из-за откровенного платья. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

© globallookpress

55-летняя Дженнифер Лопес была замечена на благотворительном концерте Ring Them Bells, который прошел 19 мая в Нью-Йорке. Папарацци подловили певицу, когда та вышла на улицу в розовом шелковом платье с глубоким декольте без бюстгальтера и меховой накидке. Фотографы засняли актрису в тот момент, когда у нее выпала грудь из наряда.

© Газета.Ru

В апреле Дженнифер Лопес выложила в личном блоге фото, где стояла перед зеркалом в черном облегающем комбинезоне с декольте. Звезда позировала с собранными в пучок волосами с прядями у лица и макияжем.

Спустя несколько недель Дженнифер Лопес поддержала итальянскую команду Формулы-1 «Феррари» на Гран-при Саудовской Аравии. Поп-исполнительница вышла на публику в розовом латексном комбинезоне Usama Ishtay, который дополнила босоножками на каблуках, красными очками и маленькими серьгами. Актрисе собрали волосы в гладкий хвост и сделали макияж с черными стрелками, румянами, хайлайтером и нюдовым блеском для губ.