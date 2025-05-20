Лорен Санчес появилась на публике в сияющем корсете

Невеста основателя компании Amazon и миллиардера Джеффа Безоса, журналистка Лорен Санчес, вышла в свет в сияющем корсете с бриллиантовым колье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

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55-летняя Лорен Санчес вместе с 50-летней подругой, актрисой Евой Лонгорией, появилась на благотворительном вечере Global Gift Gala, который состоялся во время Каннского кинофестиваля. Журналистка позировала перед фотографами в черном сияющем корсете и струящейся макси-юбке со шлейфом. Невеста Безоса добавила к наряду колье с бриллиантами. Знаменитости уложили волосы в высокий пучок с прядями у лица и сделали вечерний макияж в нюдовых тонах.

© globallookpress

Миллиардер и телеведущая встречаются с 2019 года. На момент начала романа они оба состояли в официальных браках, но вскоре почти одновременно подали на развод и перестали скрывать свои отношения.

В мае 2023 года Джефф Безос сделал предложение Лорен Санчес во время круиза на его суперъяхте Koru. В это же время влюбленные посетили Каннский кинофестиваль, где журналисты заметили на безымянном пальце Лорен помолвочное кольцо с бриллиантом размером около 20 карат.