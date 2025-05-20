Как сделать макияж на выпускной

Выпускной в школе — не просто радостный и немного грустный вечер, а целая глава юной жизни, которую хочется закрыть эффектно и с блеском. Здесь важны не только платье и прическа, но и макияж, который выдержит и торжественную часть, и танцы до утра, и, куда деваться, слезы от переполняющих чувств. Каким должен быть выпускной макияж в этом сезоне? Визажист Любовь Брусницына рассказала о трендах и главных лайфхаках.

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Тренды сезона

Нынче предлагается делать акцент на глаза — графичные стрелки, цветные тени и влажный блеск на веке. Особенно актуальны оттенки розового, сиреневого и бронзы. В паре с ярким макияжем глаз губы остаются спокойными: бежевые, персиковые, розовые оттенки с сатиновым финишем.

«Для юных модниц идеально подходит „сияющая кожа“ — эффект „glass skin“ остается на пике: ухоженное, увлажненное лицо с деликатным хайлайтером. Металлик и глиттер — блестящие акценты возвращаются, но с умом: тонкая подводка-глиттер или блестящий уголок глаза, а не все сразу», — подчеркивает эксперт.

Да, а брови предполагается носить аккуратными, в моде натуральность, мягкие линии, никакой агрессии. Геля и легкого карандаша вполне достаточно.

Стойкие текстуры: выбор профессионалов

Чтобы макияж не подвел, визажист советует использовать базу под макияж с матирующим эффектом, выбирать кремовые тени и фиксировать их сухими для стойкости, а подводки и туши брать исключительно водостойкие.

Губы хорошо оформлять стойким тинтом или карандашом с кремовой помадой, а закреплять макияж — спреем-фиксатором.

Секреты и советы профессионала, как не ошибиться с нанесением

Начните с кожи — идеальный макияж невозможен без увлажнения. За день до праздника обязательно сделайте легкий пилинг и маску.

«Тестируйте заранее — репетиция макияжа за неделю до выпускного спасет от сюрпризов. И не перегружайте лицо, в юности это ни к чему — выбирайте один акцент: глаза или губы, чтобы не получился „карнавал“. Думайте о фото — избегайте SPF и слишком сияющих текстур, чтобы не бликовать на снимках», — советует визажист.

Возьмите с собой минимум на сам праздник — пудру, блоттеры и блеск для губ. Этого хватит, чтобы освежиться.