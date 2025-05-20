Как стать привлекательнее, согласно науке

К сожалению, различные бьюти-хаки обычно не работают. Но вот какие действия, по мнению учёных, всё же могут помочь стать более привлекательным человеком.

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Привлекательность относительна. По словам старшего преподавателя психологии в Университете Эссекса доктора Вероники Ламарш, сейчас тяжело полностью отделить биологию от культуры. Привлекательность - это субъективный опыт. Определённые характеристики, которые люди оценивают как привлекательные, могут быть просто выгодными в определённый момент. При этом красота не универсальна, не объективна и не неизменна. Она формируется культурой, поэтому то, что одни считают привлекательным, другие могут счесть отталкивающим.

Вы более привлекательны для других на американских горках. Ламарш говорит, что добавление элемента здорового страха или опасности может помочь чувствам расцвести. Одно исследование 1974 года проводилось на шатком мосту. Люди, находясь на нём, оценивали другого человека как более привлекательного, поскольку ошибочно принимали тревожность за романтическое влечение.

Привлекательность не зависит от уровня дохода. В современном мире нет доказательств того, что богатство изначально привлекательно.

Овощи могут заставить вас сиять. Каротиноиды содержатся в жёлтых, оранжевых и красных растительных продуктах, включая тыкву, морковь, помидоры, болгарский перец, манго и апельсины. Учёные выяснили, что употребление большего количества этих продуктов придаёт коже сияющий золотистый оттенок. Это свидетельствует для нас о здоровом питании.

Внешность имеет гораздо меньшее значение, чем вы думаете (особенно если вы мужчина). В целом физические черты важнее для мужчин, чем для женщин. Эта закономерность наблюдается в разных культурах. При этом женщины обычно меньше интересуются физической привлекательностью партнёра как таковой, уделяя больше внимания чертам личности. Выбираем же мы по итогу наиболее привлекательных внешне людей из тех, кого можем найти.

Просто будьте хорошим человеком. Всем нам нужны заботливые партнёры, которым мы можем доверять. При этом чем больше мы с кем-то общаемся, тем выше вероятность того, что мы найдём его привлекательным или интересным.

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