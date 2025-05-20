Подгузники стали трендом

Короткие шорты, которые в сети прозвали подгузниками, стали трендом в 2025 году. Об этом сообщает New York Post (NYP).

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Речь идет об объемных шортах, часто оголяющих ягодицы, дизайн которых напомнил пользователям сети панталоны и подгузники. Подобные шорты появились в ассортименте таких модных брендов, как Chloe, Miu Miu, Aritzia и других популярных марок.

Популяризатором тенденции называют актрису Сидни Суини, которая появилась в упомянутом предмете гардероба из коллекции Cosette di Ames на Неделе моды в Париже. Помимо нее, в аналогичной вещи выходили в свет певицы Дуа Липа и Дженнифер Лопес, а также блогерша Эдисон Рей и другие инфлюэнсеры.

В феврале любимый тренд 30-летних вернулся в моду и вызвал споры в сети.