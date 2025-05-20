Стилист ответил, какая одежда не подходит для посещения театра

Стилист-имиджмейкер и fashion-аналитик Елена Кузнецова предупредила, что существует определённый дресс-код для посещения театра, а посетителей в слишком повседневной одежде могут не пустить в зал.

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«В театре рекомендуется соблюдать классический стиль: элегантное платье, костюм или вечерний комплект», — поделилась она в беседе с сайтом kp.ru.

По словам Кузнецовой, хотя правила в настоящее время гораздо демократичнее, в зрительный зал нельзя приходить в спортивном костюме, сандалиях, шортах и майке. Кроме того, недопустимо посещение театра в слишком будничной или неряшливой одежде.

Также не принято переодеваться или переобуваться в театре, проносить в зал еду, напитки и слишком громоздкие вещи, отметила стилист.

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