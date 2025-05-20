Российский бренд выпустил сумку в виде бюстгальтера за 55 тысяч рублей

Российский бренд Ushatava выпустил сумку в виде бюстгальтера. Соответствующий товар появился на сайте модной марки.

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Новинка изготовлена из натуральной мятой кожи, имеет внутренний карман и оформлена молнией. При этом уточняется, что сумка получила название Braguette, которое было составлено из слов bra и baguette. Приобрести ее можно на сайте или в бутике за 55,9 тысячи рублей.

В апреле сообщалось, что российский бренд Your Antihero представил покупателям шарф в виде колбасы.