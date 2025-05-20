Хейли Бибер снялась под дождем для глянца

Жена Джастина Бибера, модель Хейли Бибер снялась для обложки журнала Vogue. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Хейли Бибер позировала в одной голубой рубашке без нижнего белья под дождем. Волосы ей распустили и сделали нюдовый макияж. В интервью журналу она рассказала о рождении ребенка.

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«Даже после девяти месяцев тщательной подготовки роды прошли не так гладко, как я планировала, включая 18-часовые схватки и кровотечение. Это изменило мое тело с головы до пяток», — рассказала модель.

5 мая Хейли Бибер посетила бал Met Gala, который прошел в Институте костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Модель появилась на мероприятии без своего супруга. Манекенщица позировала перед фотографами в черном мини-платье с глубоким декольте Saint Laurent, капроновых колготках и лаковых босоножках на шпильках. Хейли Бибер завершила образ серьгами с бриллиантами, колье, часами, браслетом и кольцами. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж в нюдовых тонах.

7 мая модель опубликовала в личном блоге фото, где позировала топлес. Хейли Бибер стояла перед камерой в черных бархатных трусах с высокой талией. Волосы ей уложили мягкими голливудскими локонами и сделали вечерний макияж. Образ завершили солнцезащитные очки и бокал в руке.