Лариса Гузеева показала свой новый образ

Актриса и ведущая «Давай поженимся!» показала закулисное видео со съёмок, а заодно продемонстрировала новый имидж в личном блоге: 65-летняя звезда «Жестокого романса» запечатлела себя в зеркале гримерки. Лариса Гузеева предстала перед подписчиками с необычной прической. Основное новшество — светлые пряди.

© Super.ru

«Боже мой! Я даже поседела, смотрите! У меня аж брови исчезли», — с юмором прокомментировала звезда свой обновлённый образ.

Основную часть ролика занимает общение с коллегой — им чувства юмора тоже не занимать. Судя по видео, Ларисе Гузеевой на работе скучать не приходится.