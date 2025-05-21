Стилист назвал самые трендовые джинсы лета

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов назвал самые трендовые джинсы лета. Об этом он написал в Telegram-канале.

© Газета.Ru

«Белые Джинсы — острая необходимость в весенне-летний период и один из любимых элементов гардероба парижанок! Как и с чем носить белые джинсы? Они отлично будут смотреться с серым и черным верхом и с темными аксессуарами на контрасте, а белые майки и футболки в паре с такими джинсами сделают образ особенно свежим. И подумайте также про белые юбки и шорты-бермуды», — написал он.

На прошлой неделе ведущий «Модного приговора» посоветовал вместо плетеной корзинки из рафии приобрести «желейную». По мнению стилиста, с такой сумкой можно ходить не только в супермаркет или на рынок, но и по городу.

До этого Александр Рогов также рекомендовал приобрести «кепку деда».