Скарлетт Йоханссон пришла в облегающем платье в Канны

Актриса Скарлетт Йоханссон снялась в облегающем платье в Каннах. Об этом сообщает Harper.

© globallookpress

40-летняя Скарлетт Йоханссон позировала в голубом облегающем платье-бандо с длинным шлейфом. Образ дополнили серьги и браслет с бриллиантами. Волосы ей собрали в пучок и сделали макияж с красной помадой.

© globallookpress

В мае 2023 года Скарлетт Йоханссон впервые стала лицом рекламной кампании сумок Galleria итальянского дома моды Prada. Сумка Galleria, разработанная в 2007 году, стала фирменной сумкой бренда Prada. Дом решил вновь привлечь внимание к аксессуару с помощью новой кампании, в которой впервые снялась Скарлетт Йоханссон.

В конце 2024 года звезда фильмов «Мстители» и «Побудь в моей шкуре», Скарлетт Йоханссон отметила 40-летие. О лучших ролях и личной жизни Скарлетт Йоханссон — в фотогалерее «Газеты.Ru».