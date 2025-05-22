Премьер-министр Армении Никол Пашинян пришел на выставку «Пути восстановления государственности» в Музее истории Армении в кепке, которая спровоцировала волну обсуждений в социальных сетях. Стилист Владимир Дубинин в беседе с Life.ru оценил образ главы армянского правительства.

Как заметил собеседник издания, выбранная Пашиняном кепка – это так называемая восьмиклинка, которую носят с костюмом-тройкой с жилеткой, и этот образ основан на моде 20-х годов прошлого века. Стилист указал, что соответствующий стиль называется «твидовая мафия», и он был особенно популярен в Англии.

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Дубинин счел вполне уместным выбранный серый цвет ткани кепки, однако он обратил внимание на то, что отсутствие жилетки делает образ армянского премьера незавершенным и, возможно, «даже нелепым».

Стилист уточнил, что для Пашиняна выбран строгий серый тон ткани, но без жилетки это смотрится не совсем гармонично, и, по его мнению, в данном образе кепка является лишней.