Александр Рогов посоветовал модную сумку на лето

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов назвал самую модную сумку на лето. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Этим летом соломенные плетеные корзинки и сумки из рафии будут на пике популярности! Носить их можно / нужно не только в сельской местности или на пляже, но и в городе», — написал Рогов.

До этого ведущий «Модного приговора» сообщил, что облегающие комбинезоны-кэтсьюты теперь можно носить в повседневной жизни.

Несколько недель назад Александр Рогов назвал белую юбку-солнце трендом весны. Стилист посоветовал сочетать этот предмет гардероба с мягким объемным свитером, черным верхом, голубой рубашкой, тельняшкой или жилетом.

Рогов также рекомендовал приобрести «кепку деда». По словам ведущего «Модного приговора», бренд Khaite пророчит популярность фетровых плоских головных уборов. Стилист назвал главным модным условием то, что их нужно носить козырьком вперед и чуть надвигая на глаза.