Продюсер Яна Рудковская раскритиковала внешность Крис Дженнер из-за возможной пластики. Об этом она написала в Telegram-канале.

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«Крис Дженнер точно сбросила лет 20 не только благодаря смене прически на короткой боб. Весна обернулась для матриарха клана Кардашьян сменой имиджа — Крис попрощалась с фирменной стрижкой пикси. Ее парикмахер Джастин Марджан, конечно, волшебник, но прически морщины не убирают и лицо не подтягивают», — высказалась Рудковская.

Она также добавила, что изменения звезды связаны с ее скорым юбилеем.

«70-летний юбилей звезды не за горами, и явно над Крис поколдовали лучшие пластические хирурги Голливуда. Возможно даже тот, что преобразил Линдси Лохан. В сети Крис спутали с дочерью, Ким Кардашьян. Теперь они и правда выглядят как две сестры!» – написала продюсер.

С 2009 года Яна Рудковская замужем за Плющенко. У супругов двое общих детей: их сын Александр родился 6 января 2013 года, а Арсений 25 сентября 2020 года. Пара не скрывает, что младшего ребенка выносила суррогатная мать. Рудковская подробно говорила об этом в интервью Vogue. Она отмечала, что такие «услуги» обошлись ей с мужем в два миллиона рублей, а также они снимали женщине квартиру в Санкт-Петербурге и оплачивали все расходы. Продюсер неоднократно признавалась, что мечтает о дочери, но пока живет в «мужском царстве».