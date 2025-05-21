Давина Макколл cнялась в откровенном наряде для журнала

Английская актриса и телеведущая Давина Макколл, которая перенесла операцию по удалению опухоли в головном мозге, снялась в откровенном наряде для журнала Women's Health. Соответствующий кадр появился на сайте издания.

© globallookpress

57-летняя знаменитость позировала перед фотографом в белом облегающем боди, отказавшись от бюстгальтера и штанов. Звезда позировала, сидя на полу и поджав ноги к груди. Стилисты уложили ее темные волосы в крупные локоны, а визажисты нанесли макияж с графическими стрелками и красной помадой.

© Lenta.ru

В интервью журналу Макколл рассказала, что перед операцией тщательно готовила свое тело, чтобы восстановиться после хирургического вмешательства.

«Я знала, что упражнения помогут мне вернуться. Я чувствовала, что это недостающая часть меня. Я чувствовала, что моя память возвращается, я сильнее внутри себя, в своем разуме. Работа над телом должна была стать последней радостью, которая вернется в мою жизнь», — поделилась она.

Ранее в мае 54-летняя телеведущая показала фигуру в купальнике на яхте. Аманда Холден позировала у мыса судна в откровенном виде.